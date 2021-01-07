Американская полиция после штурма Капитолия задержала порядка 20 протестующих, передает телеканал CNN. По данным его источников, в ходе подавления беспорядков стражи порядка нашли и обезвредили в центре Вашингтона два взрывных устройства, причем одно из них находилось непосредственно в одном из помещений здания конгресса США.К этому часу обстановка в столице страны начала нормализовываться. Ранее сообщалось, что силовикам удалось оттеснить сторонников действующего президента страны Дональда Трампа со ступеней Капитолия. Митингующие подчинились требованиям вооруженных полицейских. Демонстранты ведут себя не агрессивно, многие из них уже начали расходиться.Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп призвал людей, которые собрались у здания конгресса, чтобы его поддержать, вести себя мирно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).