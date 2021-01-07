В ночь на четверг, 7 января, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в небе над южными районами Дамаска, передает сирийское государственное информагентство SANA. По данным военных источников издания, удары по наземным объектам правительственной армии страны были нанесены авиацией израильских ВВС, большинство воздушных целей удалось сбить.Отмечается, что сообщений о возможных жертвах и пострадавших в результате вражеской атаки не поступало, однако ракетный обстрел нанес материальный ущерб. Как утверждают собеседники агентства, ракеты по окрестностям Дамаска были выпущены со стороны Голанских высот.Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате обстрела пригорода сирийской столицы 30 декабря прошлого года один человек погиб, еще трое военнослужащих получили ранения.