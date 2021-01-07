Вечером в среду, 6 января, сотрудники правоохранительных органов Вашингтона задержали за нарушение введенного в городе из-за массовых беспорядков у Капитолия комендантского часа не менее 30 человек, передает агентство Associated Press.Напомним, как писал сайт kp.ru, сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах действующего президента страны Дональда Трампа вышли к зданию законодательного органа в Вашингтоне, чтобы поддержать главу Белого дома.Из-за массовых протестов в столице Соединенных Штатов конгресс прервал заседание, на котором должны были быть утверждены итоги голосования выборщиков и, следовательно, победа Джозефа Байдена на президентских выборах. После этого мэр Вашингтона объявила комендантский час. Он начал действовать в 18:00 по местному времени (02:00 четверга мск) и продлится до 06:00 (14:00 мск) 7 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).