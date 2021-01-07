ЧТО СЛУЧИЛОСЬ6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны. Обращаясь к ним, президент Трамп заявил, что не считает себя проигравшим, и обронил фразу «Мы пойдем к Капитолию».Его слова восприняли буквально. Сначала толпа (по разным данным, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек) окружила здание, а потом сумела прорваться внутрь. Против них применили слезоточивый газ, а конгрессменам раздали специальные маски. Но эти средства не помогли, протестующие проникли в здание.Вице-президент Пенс, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и несколько других конгрессменов были эвакуированы. Другие заперлись в своих кабинетах. Демонстранты расхаживали по коридорам, заходили в опустевшие офисы и залы заседаний. Это продлилось несколько часов, пока к зданию не стянули спецназ Национальной гвардии. Бойцам удалось зачистить Капитолий.Несколько человек были доставлены в больницы, среди них есть и протестующие, и стражи порядка. Известно об одной погибшей, она была застрелена. Кто именно выстрелил, пока не сообщается.По сообщению полиции, на территории Конгресса нашли и обезвредили бомбу.Как выяснили историки, последний раз посторонние врывались в Капитолий аж в 1814 году, когда его в ходе войны захватили англичане.ПОЧЕМУ ЭТО ЗАСЕДАНИЕ ТАК ВАЖНОНа первом в 2021 году совместном заседании обеих палат Конгресса США должны были утвердить результаты выборов президента. Причем даже не всенародного волеизъявления, а голосования выборщиков – такая в Штатах система. По сути, это последняя формальность, которая открывает демократу Джо Байдену дорогу в Белый дом. На 20 января уже была назначена инаугурация.Но Трамп неоднократно заявлял, что не признает итоги выборов. И его сторонники в Конгрессе потребовали аннулировать часть голосов выборщиков – от тех штатов, где, по их убеждению, были самые серьезные нарушения. Разумеется, если бы эти требования удовлетворили, победа досталась бы Трампу.До эвакуации Конгресс успел утвердить лишь 12 голосов выборщиков из 538.ПОЧЕМУ ТРАМПА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ СВОИОдин из итогов событий 6 января – фактически раскол в рядах Республиканцев. Большинство сенаторов отказалось бороться за отмену результатов выборов, в том числе и вице-президент, и председатель Сената Майк Пенс. Его Трамп обвинил в отсутствии мужества, «чтобы защитить страну».Однако Пенс жестко заявил, что отмены выборов требовать не будет. Позже к нему даже обратились некоторые республиканцы с просьбой отстранить Трампа от управления страной и занять его место.Воинственно настроены и демократы.- Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от должности. Мы не можем позволить ему оставаться на посту президента, - заявила член нижней палаты американского парламента Ильхан Омар.ЧТО СКАЗАЛ ТРАМППрезидент выложил в своих соцсетях минутное видео, обращенное к протестующим:- Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца. У нас украли выборы. Но вы должны сейчас идти домой, идти с миром. Мы любим вас, вы особенные. Я понимаю, что вы чувствуете, но идите домой.Довольно противоречивое заявление. С одной стороны, призыв разойтись по домам, с другой, утверждение об «украденных выборах». Вскоре Facebook и YouTube удалили это видео.ЧТО СКАЗАЛ БАЙДЕНВ отличие от пока еще действующего президента, Джо Байден обратился к народу по старинке, через телевидение. Он потребовал от Трампа осудить действия своих сторонников и навести порядок.- Это не протест, это мятеж, - отрезал Байден. – Как и многие американцы, я шокирован тем, что наша нация, долго служившая маяком света и надежды на демократию для всего мира, пришла к такому мрачному моменту.ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТВ Вашингтоне объявлен комендантский час. Спикер Палаты представителей Пелоси заявила, что утверждение голосов выборщиков продолжится 6 января – в американской столице на 6 часов меньше, чем в Москве – как только позволят условия.Несмотря на разговоры об импичменте и роли Трампа в захвате Капитолия, он остается действующим президентом США.