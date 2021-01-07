Сотрудники ФБР обратились к жителям США с просьбой помочь установить личности участников штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. Об этом в четверг, 7 января, говорится на официальном сайте ведомства.- Мы ищем информацию, которая поможет установить лиц, активно провоцировавших насилие в Вашингтоне. ФБР принимает данные и медийные материалы, где видно, как проходили беспорядки и совершалось насилия в Капитолии, а также на прилегающей к зданию территории 6 января текущего года, - говорится в сообщении.Для отправки данной информации ФБР сформировала специальную страницу с формой, где помимо сведений о беспорядках и их участниках можно указать свое имя, телефон и электронную почту. Поля о своей личной информации не являются обязательными для заполнения, то есть помочь ФБР можно анонимно.Как сообщал сайт kp.ru, вчера протестующий сторонники Трампа собрались на демонстрацию в центре Вашингтона и штурмом захватили Капитолий, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов. Полиция и спецназ разогнали протестующих, однако в ходе беспорядков погибли четыре человека.Прокурор Восточного округа штата Мичиган сообщил, что наиболее активные участники вчерашних беспорядков в Вашингтоне в соответствии с американским законодательством могут быть признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет.