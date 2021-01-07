Украинская Служба безопасности и полицейские начали проверку сообщений о ввозе контрабандной вакцины от коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом в четверг, 7 января, сообщил заместитель главы министерства внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».- Если кто-то хочет за свой счет и на свой страх и риск сделать себе какую-то прививку, то это его личное право, однако продавать незарегистрированную и ввезенную контрабандным путем вакцину без таможенных пошлин и налогов – это преступление. В настоящее время совместная группа СБУ и полиции будет проверять сообщения о такой контрабанде, - сообщил замглавы МВД.Антон Геращенко напомнил, что, если кто-то захочет привести на Украине медицинские препараты, то он обязан заплатить налоги за его ввоз. При этом частное лицо может привезти с собой до пяти упаковок лекарства для собственных нужд.Ранее украинские СМИ сообщили, что некоторые местные депутаты, бизнесмены и чиновники якобы «тайно вакцинировалась» препаратами BioNTech и Pfizer, заплатив за прививку до трех тысяч евро. При этом официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от коронавируса.