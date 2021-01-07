Аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели. Таким образом, республиканца лишили возможности писать в соцсетях до конца пребывания на посту президента США. Об этом в четверг, 7 января, сообщил Марк Цукерберг.Разработчик и основатель Facebook написал, что решение президента «использовать платформу, чтобы скорее потворствовать, чем осуждать действия» протестующих в Капитолии беспокоит народы США и всего мира.- Есть большой риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами до инаугурации Джо Байдена. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти, - объяснил Марк Цукерберг.Он отметил, что считает недопустимым использование социальных сетей для «подстрекательства мятежа».Кстати, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США накануне призвал Трампа осудить насилие и беспорядки в Вашингтоне. Он считает, что применение насилия для достижения политических целей является совершенно неприемлемым. По крайней мере, осудить эти действия своих сторонников в Facebook и Instagram у Трампа в ближайшее время точно не получится.