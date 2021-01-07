Полиция в Вашингтоне разметила объявление о помощи в розыске и установлении личностей участников штурма здания Капитолия. В соответствующую публикацию правоохранителей в соцсети Twitter попал и самый яркий персонаж вчерашних беспорядков – протестующий в рогатой шляпе с раскрашенным лицом и обнаженной татуированной грудью. В сети пользователи уже успели прозвать его «викингом» и «шаманом».- Мы обращаемся за помощью в выявлении лиц, которые несут ответственность за вчерашний инцидент в Капитолии, - сообщили представители полицейского департамента, прикрепив к публикации фотографии нарушителей.Для чего правоохранители просят помощи в поиске «викинга» непонятно, ведь он уже давно известен всем, кто наблюдает за протестами в Штатах. Лицом вчерашней акции стал Джейк Анджели, известный в интернете под ником QAnon Shaman. Его необычный образ – меховая шапка с рогами и голый торс – не меняется уже пару лет. Анджели - 32-летний американец из Финикса, который раньше работал актёром и занимался озвучкой, известный активист, которые неоднократно принимал участие в различным митингах и демонстрациях. Так, «викинг» появлялся на акциях в Аризоне, на летнем митинге против коронавирусных ограничений, на акциях Black Lives Matter, а в конце 2020 года приехал в Вашингтон для участия в протестах из-за результатов выборов президента.- Очень важно, чтобы президента США (Дональд Трамп) знал, что есть американцы-патриоты, которые видят, через что он проходит. Те, кто готовы встать и выразить ему благодарность за его работу, - так объяснил свои действия в интервью журналистке The Arizona Republic сам Анджели.Тем временем пользователи социальных сетей превратили необычного сторонника Трампа в мем и активно обсуждают его сюрреалистичный облик. Некоторые пользователи пошутили, что в этом году костюм Джейка Анджели войдет в тройку самых популярных костюмов на Хеллоуин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности)