Американская прокуратура открыла 40 уголовных дел после беспорядков в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий и устроили погром в здании конгресса. Об этом сообщил журналистам и.о. федерального прокурора в столице страны Майк Шервин, добавив, что помимо этого до конца дня могут быть открыты еще полтора десятка уголовных дел.Он рассказал, что у одного из задержанных полицией погромщиков была полуавтоматическая винтовка и бутылка с «коктейлем Молотова». Кроме того, протестующие украли некие секретные документы, кража которых представляет «угрозу» для национальной безопасности США, передает агентство Reuters.По словам Шервин, сейчас сотни сотрудников прокуратуры просматривают социальные сети в поисках подозреваемых.Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на массовые протесты сторонников Трампа, накануне конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).