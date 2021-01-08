Осужденный Джохар Царнаев, отбывающий в США пожизненное тюремное заключение за участие в организации теракта на Бостонском марафоне, подал судебный иск к американским властям.По его мнению, условия его содержания являются излишне строгими. Об этом стало известно газете Boston Herald. Также он потребовал от властей США 250 тысяч долларов в качестве компенсации за ненадлежащее содержание в тюрьме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертная казнь Джохару Царнаеву заменена на пожизненное заключениеФедеральный апелляционный суд отменил смертный приговор (подробности)