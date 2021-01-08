Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые высказался о смерти своего внука Айсултана. Политик отметил, что внук был очень поход на него, и выразил свои сожаления о его раннем уходе. Об этом Назарбаев сказал в пятницу, 8 января, в эфире республиканского телеканала «Хабар» в документальном фильме «Штрихи к портрету».- У меня прекрасные внуки от трех дочерей. К несчастью, в этом году одного внука не стало, который был очень похож на меня. Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы никуда не отправлять, он удержать его было невозможно. Он не мог остановиться, - сообщил Нурсултан Назарбаев.Первый президент Казахстана объяснил, что его внука пытались лечить и в клиниках Москвы, и в Лондоне, однако он снова возвращался к наркозависимости.Напомним, что 16 августа 2020 года скончался сын старшей дочери первого президента Казахстана Айсултан. По данным местных средств массовой информации, он умер от остановки сердца в Лондоне.