Умер Айсултан Назарбаев: Внуку первого президента Казахстана было 29 лет

Айсултан Назарбаев Фото: facebook.com

Умер Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сын экс-главы сената Дариги Назарбаевой. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца, сообщает новостной портал zakon.kz.

Ему было 29 лет. Молодой человек проживал в Великобритании, здесь же получал образование. Известно, что он также учился в Австрии.

В 2019 году молодой человек попал в скандальную историю, он забрался в квартиру к женщине, которую по-видимому, не знал, пытался скрыться от полиции, а при задержании нанес травмы, а именно укусил, лондонского офицера. СМИ сообщали, что молодой человек лечился от наркозависимости.

Официально информацию о смерти внука бывшего президента Казахстана не подтверждают.

Нурсултан Назарбаев недавно сам переболел коронавирусом. По совету врачей он остался на самоизоляции и после отрицательного теста.