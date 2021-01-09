Акции компании Twitter упали почти на 4 процента на торгах в США после введения бессрочной блокировки аккаунта действующего американского лидера Дональда Трампа.Как передает FoxNews, акции социальной сети торговались по 49,54 долларов перед закрытием торгов, что на 3,77 процента ниже.Напомним, Twitter принял решение на постоянной основе закрыть доступ к аккаунту главы Белого дома по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь американский лидер на странице аккаунта штаба написал о том, что их «не заставят замолчать».После такого заявления соцсеть заблокировала и аккаунт штаба Трампа. Позже администрация Twitter объявила о своем намерении пресекать попытки президента США обойти блокировку своего аккаунта.