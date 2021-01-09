Аккаунт действующего американского лидера Дональда Трампа в Twitter заблокировали навсегда. Такое заявление сделала администрация социальной сети.Как отмечается в сообщении причиной блокировки стала «опасность новых призывов к насилию» и «риском дальнейшего подстрекательства к насилию»«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе», - сказано в заявлении администрации соцсети.Ранее стало известно, что Марк Цукерберг сообщил о блокировке страниц главы Белого дома в Facebook и Instagram. Немного позже об этом сообщили в Snapchat и других социальных сетях.Все это произошло после того, как 6 января многотысячная толпа сторонников американского лидера устроила протесты в Вашингтоне. Часть участников акции ворвалась в Капитолий, где Конгресс утверждал итоги президентских выборов. Трампа критиковали за то, что он не призывал сторонников покинуть Капитолий, а лишь призывал вести себя мирно.