Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин объяснил, в каких случаях за посадку картофеля могут взимать штраф.Специалист отметил, что оштрафовать могут только в том случае, когда россиянин решил выращивать картофель для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян. В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований не более 500 рублей.«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», - приводит слова эксперта «Прайм».Как отметил Редина, если человек высаживает корнеплод для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то не совершает ничего противозаконного.Напомним, ранее появилась новая редакция статьи 10.12 КоАП, в которой говорилось о том, что «нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений - влечет предупреждение или наложение административного штрафа».Как ранее писал сайт kp.ru, штраф был и раньше, в новой редакции статьи даже добавилось послабление - «предупреждение».