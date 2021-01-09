В субботу, 9 января, диспетчеры потеряли связь с Boing 737-500, который выполнял рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.Как передает Republika, самолет авиакомпании Sriwijaya Air lost привезет около 59 пассажиров, среди которых шесть детей.Sriwijaya Air в настоящее время пытается установить связать с лайнером. Последний контакт был пойман в 14.40 по Гринвичу. Компания также намерена получить более подробную информацию, связанную с рейсом SJ-182 по маршруту Джакарта-Понтианак, собирает более подробную информацию о полете, прежде чем сможет сделать какое-либо заявление.Министерство транспорта Индонезии сообщает, что в настоящее время началась поисково-спасательная операция после потери контакта с рейсом Sriwijaya AirПервый полет этого Boing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года, то есть этому лайнеру 26 лет.