Умер Валентин Сидоров, народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Его не стало на 93-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в субботу, 9 января, на страницу образовательного учреждения в социальной сети Facebook.- Утром после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Вечная память!, - говорится в сообщении.В интервью агентству ТАСС представители Российской академии художеств сообщили, что Валентин Сидоров переболел коронавирусом. Он вышел из реанимации и шел на поправку после заболевания. Дата и место прощания и похорон художника пока что не названы.Валентин Сидоров поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР в 1948 году, после перевелся в МГАХИ. До 2009 года живописец был главой Союз художников России, а после стал почетным председателем ассоциации.Самые известные работы художника: \\"Плывут над землей облака\\", \\"Потянулись птицы к югу\\", \\"Святая гора\\", \\"Ненастный день. Коровино\\", \\"Утро в избе\\", \\"Березовый ветер\\". Его картины находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.