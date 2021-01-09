По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на территорию Испании сильнейшей бури со снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Об этом в субботу, 9 января, рассказал в ходе пресс-конференции глава МВД страны Фернандо Гранде-Марласка.- С сожалением сообщаем о трех погибших. Два человека стали жертвами удара стихии в автономном сообществе Андалусия, еще один погиб в сообществе Мадрид. Речь идет о самой сильной буре за последние 50 лет, - сообщил министр.Служба экстренной помощи Андалусии уточнила, что местная жительница погибла, когда ее автомобиль был снесен течением реки между городами Фуэнхирола и Михас. После спасатели нашли тело мужчины, который ехал в этой же машине.Напомним, метеорологи Испании объявили с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Сильнее всего из-за мощного снегопада пострадал Мадрид: высота снежного покрова в столице достигает 60 сантиметров. В городе закрыли аэропорт, отменили рейсы и занятия в школах. Прошлой ночью десятки водителей были вынуждены остаться на занесенной снегом трассе.