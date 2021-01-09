На магистральном газопроводе в Полтавской области Украины произошел мощный взрыв около села Калайдинцы. Об этом в субботу, 9 января, сообщается на официальном сайте предприятия «Лубныгаз»Оператор предупредил, что в связи с происшествия в области возможны отключения газа.- По предварительной информации чрезвычайная ситуация затронула ГРС «Новаки» и ГРС «Вишневое». Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это очень важно. Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется, - говорится в сообщении компании.Сообщается, что в настоящее время предприятие «Лубныгаз» в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство для устранения последствий взрыва. Причина происшествия пока что не сообщается.В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа местных жителей призвали срочно звонить аварийным службам.