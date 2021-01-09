Американские политики после захвата здания Капитолия должны справедливо переоценить «евромайдан» на Украине. Об этом в субботу, 9 января, говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».- Политики в США обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям в странах, где с их подачи на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. Для начала им следует дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов на Украине. Двойные стандарты в политики США неприемлемы, - утверждается в сообщении, которое опубликовали на сайте партии.Представители фракции заявили, что политическое руководство Соединенных Штатов, лидеры партий и дипломаты должны «сделать выводы» и изменить подходы к внешней политике в отношении иностранных государств, а также признать недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы других стран.Напомним, в среду протестующие сторонники проигравшего выборы Дональда Трампа штурмом ворвались в здание Капитолия, нанеся ему серьезный материальный ущерб. Полиция разогнала демонстрантов, однако в результате погибли пять человек, в том числе женщина-ветеран и сотрудник охраны Капитолия. После этого демократы в американском Конгрессе призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности главы государства.