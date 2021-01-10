В воскресенье, 10 января, в Киргизии начались выборы президента и референдум по вопросу о форме правления в стране, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.В республике открылись 2 420 избирательных участков. Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум - при активности граждан свыше 30%. Второй тур будет назначен в случае, если ни один из претендентов не наберёт больше 50% голосов. Участники плебисцита должны выбрать между тремя пунктами: президентской и парламентской формами правления или против всех.Итоги голосования должны подводить в течение 20 дней, но при досрочных выборах срок сокращается на четверть. ЦИК должен подвести итоги выборов через 15 дней, а итоги референдума - через 35 дней.