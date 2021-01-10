Пять человек погибли и двое пострадали во время стрельбы в городе Эванстоне, штат Иллинойс. Виновника стрельбы ликвидировали полицейские. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago.Телеканал также сообщает, что в полицию заявили о стрельбе и взятии женщины в заложники в 17:30 субботы, 9 января. Позже мужчина выстрелил в заложницу, сейчас она в больнице.Когда прибыла полиция, он начал перестрелку, был ранен и умер в больнице. Сейчас угрозы населению города нет, заявила местная полиция в своём Twitter-аккаунте.