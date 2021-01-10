Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу \\"Россия-1\\", что не переносит алкоголь, но иногда может немного выпить за компанию с другими главами государств или в женском коллективе.- У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я - практически человек непьющий, - объяснил Лукашенко, отметив, что не любит ни водку, ни самогон.Президент Беларуси также уточнил, что в компании президентов \\"не будешь из себя строить непьющего\\", а в компании женщин \\"не будешь святым казаться\\".