Белорусский президент Александр Лукашенко в шутку предложил позвонить президенту России Владимиру Путину во время интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».Беседа с ведущей прошла в кабине главы республики, где находился его рабочий телефон. Отвечая на вопрос журналистки, разговаривает ли он по этому телефону с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко в шутки предложил прямо сейчас позвонить российскому коллеге. В итоге российского президента решили не отвлекать, а проверку связи провели с секретарем Лукашенко.При этом Лукашенко назвал Путина единственным другом среди глав государств.- Я считают его своим другом. В 2020 году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом народа Белоруссии. Искренне, - подчеркнул белорусский лидер.