Проект новой конституции Белоруссии может быть готов к концу текущего года. После этого власти проведут референдум, на котором граждане республики решат судьба этого проекта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1»,- Изменения в конституцию, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены на собрании, а внесение их будет исключительно на референдуме, сроки которого также объявят на собрании. Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой конституции, - отметил глава республики в ответ на вопрос о планах внесения поправок в основной закон на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании.При этом Александр Лукашенко не стал рассказывать, какие изменения предполагается внести в главный закон Белоруссии, поскольку основные предложения по нововведениям пока что не сформировали до конца.В заключение президент вновь подчеркнул, что решение о судьбе новой конституции будет приниматься только на референдуме народом Белоруссии.