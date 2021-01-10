В преддверии резкого похолодания на территории России спасатели министерства по чрезвычайным ситуациями рассказали, как защитить свой организм от холода и не получить обморожения. Советы по этому поводу распространило ГУ МЧС России по Новосибирской области в воскресенье, 10 января.Специалисты порекомендовали отдавать предпочтение теплой, свободной и многослойной одежде, а также запастись варежками, теплыми стельками и шерстяными носками, которые помогут сохранить сухость ног и рук.- На морозе не следует носить металлические украшения, в том числе из серебра и золота. Обувь лучше носить свободную, поскольку прослойка воздуха удерживает тепло. В тесной обуви замерзнуть можно очень быстро, - отметили спасатели.Они назвали самые чувствительные к морозу участки тела - уши и лицо. При снегопаде и ветре их следует закрывать шапкой и шарфом, чтобы были видны только глаза. Еще одно уязвимое место для холода – нос, однако в мороз дышать лучше именно через него.В холодное время года очень важно правильно питаться, а также не употреблять алкоголь на морозе. Спиртное, подчеркивают в МЧС, только создает иллюзию тепла, что приводит к переохлаждению.- Если замерзли, перекусите и выпейте горячий чай. Если нужно какое-то время простоять на морозе, то надо двигаться: махать руками, стучать ногами, шевелить пальцами или прыгать. На морозе лучше не курить, поскольку курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми, - говорится в сообщении ведомства.МЧС также дали несколько советов по оказанию первой помощи пострадавшим от обморожения. Пострадавшего нужно как можно быстрее поместить в тепло, аккуратно снять с него одежду и обувь, чтобы не повредить обмороженные ткани. После этого ему следует дать теплое питье и быстрее отвезти к медикам.Спасатели подчеркнули, что нельзя заставлять пострадавшего активно двигаться и пить спиртное, делать ему массаж или растирать тело снегом или шерстяной тканью. Также нельзя прикладывать к телу пострадавшего грелку, теплые ванночки и смазывайте его кожу маслами или жирами. Все это может только усугубить ситуацию.Как писал сайт kp.ru, в преддверии резкого похолодания в российской столице городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления.