Окружение республиканца Дональда Трампа полагает, что он не будет принимать участие в выборах президента США в 2024 году. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет издание Politico.Однопартийцы главы Белого дома, на слова которых ссылается газета, уверены, что Трамп не станет баллотироваться на следующих выборах, однако он может иронизировать над этой темой. Они также намерены убеждать республиканца не принимать участия в выборах 2024 года и рассчитывают, что сумеют отговорить его, если он вновь вернется к этой идее.- В ноябре того года Трамп рассказал своему окружению, что хочет в день инаугурации Байдена объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году. Однако позже он этот замысел оставил, узнав, что от него потребуется опубликовать дополнительную финансовую документацию, - сообщается в материале издания.Как сообщал сайт kp.ru, 6 января протестующие сторонники проигравшего президентскую гонку Дональда Трампа штурмом ворвались в Капитолий и устроили беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых погибли пять человек. После этого демократы из Конгресса США призвали к импичменту Дональду Трампу за «злоупотребление властью» или его отстранению в соответствии с поправкой к конституции.