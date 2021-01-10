Представители украинского предприятия «Лубныгаз» попросило проверить бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука на причастность к вчерашнего взрыву на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород». Такое заявление опубликовала пресс-служба компании в воскресенье, 10 января.- Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook первый заявил о том, что данный взрыв является направленное диверсией и обвинил в этом своего оппонента - предприятие «Лубныгаз», которое бывший депутаты пытается захватить не первый год. Данные лживые обвинения прозвучали раньше, чем Госслужба по ЧС вообще сообщила о самом факте происшествия, не говоря уже о его причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее Госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Это просто клевета или диверсию совершил он сам?, - говорится в заявлении предприятия.В пресс-службе «Лубныгаз» отметили также, что у Игоря Мосийчука имеется судимость за терроризм. В тюрьме бывший депутат украинской Рады провел около трех лет.Напомним, что вчера вечером прогремел взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской области. Из-за происшествия без газа остались 17 населенных пунктов, однако сегодня газоснабжение полностью восстановили. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода.