Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской области Украины случился из-за его разгерметизации. По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал. О причине взрыва газопровода на Украине сообщила в субботу, 9 января, Государственная служба по ЧС.Сообщается, что без газа после взрыва остались 13 населенных пунктов.- Сегодня в 15:53 по местному времени на поле около села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», после чего последовало факельное горением. Через несколько минут специалисты перекрыли подачу газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении на сайте ведомства.К тушению пожара, который возник после взрыва газопровода привлекли 40 человек и семь единиц специальной техники. В скором времени к месту происшествия могут направить дополнительные силы.