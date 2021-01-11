В США спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действующего американского лидера Дональда Трампа \\"служанкой\\" (hand maiden) президента России Владимира Путина.Она также высказала предположение, что у РФ есть на политика какой-то компромат, а самого Трампа обозвала неуравновешенным человеком.- Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет, - заявила Пелоси в интервью CBS.