Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе с поста из-за состояния здоровья.\\"В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение\\", - написала она в своем аккаунте в Instagram.Свое заявление она внесет в городскую думу 11 января, где оно будет рассмотрено 14 января, одновременно будет назначена дата выборов нового главы.Авксентьева планирует, что новым главой станет Евгений Григорьев, а она займет пост его его советника на общественных началах.Ранее в пресс-службе мэрии Якутска сообщали, что Авксентьева прошла ряд анализов, которые показали, что градоначальник нуждается в хирургических операциях. Угрозы ее жизни нет, операции плановые, реабилитация может занять продолжительное время.\\"Недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы\\", - ответили в пресс-службе ТАСС.Осенью 2018 года Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: репортаж Владимира ВорсобинаПолитобозреватель «Комсомолки» отправился лично проверить феномен градоначальника Якутска, сокращающей траты на бюрократов (подробности).