Оптовые цены на топливо в России могут резко подняться в январе вслед за ростом цены нефти. С декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 %, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну.По мнению специалистов, опрошенных газетой «Коммерсантъ», государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер.Рост цен на бензин зависит от ситуации на внутреннем рынке. Так, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15 процентов.Эксперты считают, что повышение цен на нефть выгодно только нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным.Евгений Тыртов из Vygon Consulting отметил, что на внутреннем рынке произошли изменения, в результате которых вместе с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций от государства нефтяники сами вынуждены платить в бюджет.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в 2020 году цены на бензин не изменились, \\"они все-таки были стабильными\\".