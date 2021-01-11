Движение поездов от \\"Курской\\" до \\"Киевской\\" было временно приостановлено утром в понедельник, 11 января 2021 года.\\"С \\"Курской\\" до \\"Киевской\\" нет движения поездов по техническим причинам\\", - сообщил собеседник агентства РИА Новости.Специалисты восстановили движение в течение 15 минут.Позднее в Telegram-канале столичный департамент транспорта принес свои извинения за временные неудобства москвичам в первый рабочий день после праздников.При этом отмечено, что полной остановки движения на этом участке Кольцевой линии не было.