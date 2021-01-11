Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.\\"Таким образом сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых\\", — передает слова Михаила Мишустина РИА Новости.По новым правилам максимальный размер ставки не должен превышать ключевую ставку Банка России, которая была увеличена на 2,75 процента. Значение установлено регулятором на отметке 4,25 процента годовых. Первоначально ставка по таким кредитам составляла 8,5 процента.Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства своего дела, а также позволит развивать бизнес с большими возможностями.Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам.