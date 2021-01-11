Объявивший об отставке начальник полиции Капитолия Стивен Санд обвинил службы безопасности Палаты представителей и Сената Конгресса США в халатности и игнорирование его просьбы по привлечению Национальной гвардии к охране здания законодательного собрания страны в день утверждения результатов голосования в Конгрессе.Санд заявил, что за несколько дней до указанных событий он обращался к руководству служб безопасности обеих палат Конгресса, но не получил поддержки.\\"Мы знали, что это [акция протеста] будет масштабнее\\", - заявил Санд в своем первом после событий минувшей среды интервью газете The Washington Post.Он отметил, что разведывательные данные указывали на то, что полиция будет иметь дело с большими толпами людей, из-за чего повысится вероятность столкновений.Он подчеркнул, что обращался со своей просьбой около шести раз, но безрезультатно. Как итог, оцепление было прорвано толпой всего за 15 минут.\\"Если бы в нашем распоряжении была Национальная гвардия, мы могли бы сдерживать их гораздо дольше, до прибытия дополнительного числа полицейских из других взаимодействующих с нами агентств\\", - сказал он.Также он отметил, что нацгвардия все-таки прибыли в здание Конгресса, но уже когда толпа протестующих прорвала оборону полицейских и в результате столкновений погибли четыре человека.В свою очередь в Министерстве обороны США заявили, что полиция Капитолия не обращалась к Национальной гвардии за помощью до начала акции протеста.Напомним, что несколько дней назад сенат собрался для утверждения результатов голосования президентских выборов, прошедших в ноябре. На улице, перед Капитолием собралась толпа сторонников Трампа, которая требовала отмены результатов голосования. Через некоторое время демонстранты взяли штурмом Капитолийский холм и ворвались в здание Конгресса.