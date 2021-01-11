Умерла ректор Московского государственного технологического университета \\"Станкин\\" Елена Катаева. Катаевой было 63 года.\\"Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам\\", - приводит пресс-служба Минобрнауки слова Фалькова.Он также отметил, что она всегда хранила верность своим убеждениям и твердо отстаивала позицию по ключевым вопросам. Фальков подчеркнул, что Катаева являлась человеком огромной духовной силы, сохраняя внутреннее достоинство, и такой она \\"навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей\\".