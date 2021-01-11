Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса на подобие британского. Он отметил, что многие страны уже выявили свои штаммы инфекции. Так, мутировавший вирус был зафиксирован в Британии, ЮАР и Бразилии.\\"Чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм\\", — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.Ученый объяснил, что в России определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, что пока не позволило специалистам обнаружить новый.Ранее стало известно, что ученые в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее на 70%. В связи с эти, в целях предотвратить распространение инфекции, многие страны закрыли авиамосты с Великобританией.