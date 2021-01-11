Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по главным направлениям ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.- Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия, - заявил Путин.Президент России также отметил, что все договорённости по Карабаху последовательно выполняются, благодаря чему конфликт идёт к справедливому урегулированию в интересах обеих стран.Путин заявил, что Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном, и отметил возвращение в Карабах уже 48 тысяч беженцев. Президент также обратил внимание на спокойную обстановку в регионе и на разблокирование экономических, торговых, транспортных связей, а также на открытие границ.