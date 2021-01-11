Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ дипломата Уильяма Бернса, сообщается на сайте главы государства.Он может вступить в должность, если его кандидатуру утвердит сенат США.Уильям Бернс начал дипломатическую работу в 1982 году. С 2005 по 2008 год он был послом США в России, с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя госсекретаря, а затем перешёл на должность первого заместителя госсекретаря США и оставался на посту до 2015 года. Затем он возглавил Фонд Карнеги за международный мир.