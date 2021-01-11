Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила Марион Купманс, представитель международной группы экспертов ВОЗ, которая направляется в Китай для выявления происхождения заболевания.- Разумеется, уже есть версии относительно того, откуда появился коронавирус. Скорее всего, это резервуары летучих мышей, - сообщила специалист в интервью телеканалу CGTN в понедельник, 11 января.Напомним, накануне госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в КНР 14 января этого года. ВОЗ выражает надежду на тесное сотрудничество с китайскими специалистами по вопросу выявления источника коронавируса. В состав экспертной группы организации входят представители России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От российской стороны участвует замглавы по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.