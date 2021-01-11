В ближайшие два дня к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2020 WU5. Траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.Астрономы сообщают, что небесное тело пролетит достаточно далеко от нашей планеты - примерно в восьми миллионах километров. Но, несмотря на это, астероид причислили к потенциально опасным. Его диаметр составляет 0,5 до 1,1 километра. Это сравнимо с высотой одной или двух Останкинских башен соответственно.Впервые этот астероид обнаружили 29 ноября 2020 года при помощи космического телескопа NEOWISE. Затем, 4 декабря, его включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).Астероид 2020 WU5 относится к группе так называемых \\"аполлонов\\", то есть околоземных объектов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.Небесное тело приблизится к Земле на максимально близкое расстояние в ночь с 13 на 14 январе. Лучше всего его будет видно в средних широтах Северного полушария. Там увидеть астрономический объект можно будет в телескоп с диаметром объектива от 200 миллиметров.