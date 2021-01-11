Соединенные Штаты ввели новые санкции против Украины из-за «вмешательства в американские выборы». В «черный список» США попали семь граждан государства и четыре информационных ресурса, сообщается в понедельник, 11 января, на официальном сайте Министерства финансов США.Под американские санкции, в частности. Попали информационные ресурсы ТОВ \\"Ера-Медиа\\", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ \\"Скептик\\", оно же \\"Бегемот Медиа\\". Среди физических лиц ограничения коснутся Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, Константина Кулика, Александра Онищенко, Антона Симоненко, Андрея Телиженко и Петра Журавеля.По версии властей Штатов, данные украинцы и ресурсы являются часть якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Украины Андрею Деркачу».