По поручению председателя Следственного комитета России правоохранительный орган возбудил уголовное дело по факту ДТП в Московской области на Новорижском шоссе, в результате которого погибли и пострадали военнослужащие. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на сайте ведомства.В настоящее время следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия и допрашивают потерпевших, которые находятся в военном госпитале.Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествия случилось сегодня на Новорижском шоссе. 26-летний водитель на самосвале протаранил колонну военных автобусов, которые были припаркованы вдоль обочины. Четверо рядовых скончались, 43 попали в больницу. Пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь. В этот день молодые военнослужащие возвращались с полигона в часть на Рублевском шоссе.ПО ТЕМЕ«Любитель проехать на красный свет, без гроша в кармане»: что известно о водителе грузовика, который устроил аварию на Новой РигеВ ДТП погибли четыре рядовых, еще 43 военный пострадали (подробности)