Четыре человека погибли в результате аварии с участием грузовика и колонны военных автобусов Минобороны России на Новорижском шоссе в Подмосковье. Источник kp.ru в МЧС предоставил список погибших в ДТП с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе 11 января 2021 года.Список погибших в аварии на Новорижском шоссе:1. Петров Михаил Степанович, 20 лет2. Волчок Алексей Евгеньевич, 19 лет3. Стрижков Дмитрий Сергеевич, 20 лет4. Фураев Игорь Александрович, 19 летКак ранее сообщал сайт kp.ru, всех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уже доставили в медицинские учреждения, все меры по оказанию медицинской помощи приняты. На место аварии прибыл вице-губернатор Московской области Игорь Тресков по поручению главы региона.Кроме того, полиция уже задержала водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов. В настоящее время его проверяют на то, был ли он в состоянии опьянения в момент ДТП, а также имел ли он все необходимые документы для управления грузовиком.