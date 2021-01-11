Всех пострадавших в серьезной аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье доставили в медицинские учреждения. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва он уже приехал на место аварии.На данный момент медицинская помощь оказывается более 40 пострадавшим.- Пострадавшие доставлены в больницы наземным транспортом и вертолётами. Все меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим приняты. В настоящее время следователи выясняются причину дорожно-транспортного происшествия, - сообщил Игорь Тресков.Напомним, что на Новой Риге сегодня самосвал совершил наезд на стоящие автобусы, которые принадлежат министерству обороны России. В настоящее время движение на Новорижском шоссе восстановлено по двум полосам. По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получил 41 человек. Предварительно, пострадавшие – военнослужащие, которые возвращались с учений.