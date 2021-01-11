Умер Геннадий Страхов, серебряный призер Олимпиады 1972 года в Мюнхене в вольной борьбе. Его было 76 лет, сообщает в понедельник, 11 января, пресс-служба российской Федерации спортивной борьбы.Отмечается, что причиной смерти советского борца стали осложнения, вызванные заражением новой коронавирусной инфекцией.- 30 декабря из-за осложнений на фоне коронавируса ушел из жизни серебряный призер Олимпийских игр 1972 года по вольной борьбе Геннадий Страхов. Приносит соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича. Глубоко скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.Среди достижений советского спортсмена кроме серебряной олимпийской медали - золотая награда чемпионата мира 1970 года, а также победы на европейских чемпионатах в 1969 и 1972 годах.