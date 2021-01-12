Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит \\"крымской платформы\\". Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию \\"Обозреватель\\".- Пусть приезжают. Нам нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. <...> Приглашаю! - приводит издание слова руководителя украинского дипведомства в ответ на вопрос, не будет ли Украина возражать против участия РФ в данном мероприятии.Главы украинского МИДа также добавил, что на повестке дня будет всего один вопрос - \\"модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории\\". Ничего другого с Россией обсуждать на саммите не планируется, подчеркнул Кулеба.Напомним, после возвращения Крыма в состав России на Украине не раз высказывались о \\"нечестности\\" случившегося и заявляли о необходимости вернуть полуостров Украине.