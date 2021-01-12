Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала радио \\"Комсомольская правда\\" о том, в каком режиме ей приходится работать ежедневно, как она работает над вокальными данными и обращает ли внимание на завистников.- Да, я не Анна Нетребко. А что, я написала где-то, что у меня голос лучше, чем у Полины Гагариной? Я что, сказала, что я лучшая вокалистка мира? Я понимаю, что надо работать. И я работаю, занимаюсь вокалом. Если провести сравнительный анализ моих первых песен и новых, чувствуется рост, - сказала Ольга.Она отметила, что с борется с негативом в свою сторону с детства. Певица подчеркивает, что всегда имела свою уникальную точку зрения, за что и подвергалась всеобщей критике. Но с годами Ольга обзавелась иммунитетом, который выручает ее в сложные моменты.- Сколько было ситуаций и по-прежнему есть, когда меня не приглашают на разные мероприятия, премии, не берут мои песни на радио... По сей день говорят, что Бузову нельзя звать, потому что это «Дом-2», - рассказала певица.