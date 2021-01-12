Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили доходность от инвестиций по итогам 2020 года и назвали позиции, которые принесли наибольшие средства.Ряд инвесторов, которые вложили в начале 2020 года по 100 тысяч рублей получили к декабрю прибыль в 354 тысячи рублей, то есть доходность составила 254% годовых.Так приумножить свои капиталы можно было, купив биткойн. При этом данный инструмент считается высокорискованным.Те, кто покупал золото, получили через 12 месяцев доходность в 43 тысячи рублей.Чуть меньше повезло инвесторам в иностранные акции. Например, индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Но с учетом изменения курса рублевая доходность составила 41%.В итоге те, кто вложился в долларовые активы, получили доходность 19,9%, а в евро - 32%. Доход от инвестиций в российские акции составил выбравшие в качестве инвестиций российские акции — в 12,8%, облигации федерального займа — в 8,5%, корпоративные облигации российских компаний — в 8,2%.Несмотря на повышенную доходность от иностранных активов, самым популярным средством вложения в нашей стране является рубль. Доходность данного инструмента в I квартале 2020 года составила 7,3%, а после снижения ключевой ставки процент по вкладам упал до 4,4.Именно данное понижение заставило многих инвесторов отказаться от размещения средств на банковских депозитах и рассмотреть акции.- Пришедшие на фондовый рынок новички могли скупать практически любые обвалившиеся в цене активы, не углубляясь в технический и фундаментальный анализ, и получать большие прибыли. Случайно составленные портфели зачастую превосходили по доходности вложения профессиональных игроков, - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова в беседе с \\"Известиями\\".Что касается полезных советов от экспертов, то они не рекомендуют новичкам вкладывать средства в криптовалюту, поскольку она сильно волатильна, за один день можно потерять до 20 процентов средств.Ранее лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с RT рассказал о перспективах рынка валют в течение 2021 года.