Ольга Бузова рассказала в большом интервью \\"Комсомольской правде\\", что была влюблена в президента России Владимира Путина, и при встрече спросила бы об отношении Путина к ней.- Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?»Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный, - считает Ольга Бузова.Певица также ответила на вопрос о том, вычеркнула ли её из новогодних огоньков Алла Пугачёва. Бузова призналась, что была расстроена этими слухами, однако с Пугачёвой они никогда не встречались, но Ольга мечтает познакомиться с ней и считает символом эстрады своего поколения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.